Госдума приняла законопроект о запрете продажи вейпов несовершеннолетним Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Государственная Дума приняла законопроект о запрете продажи вейпов несовершеннолетним, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Как уточняется на сайте Госдумы, документом запрещается розничная торговля «устройствами для потребления никотиносодержащей продукции и их составными частями на ярмарках, выставках, дистанционно и через автоматы, а также путем развозной и разносной торговли».

Кроме того, законопроект предполагает запрет на производство и обращение никотиносодержащей продукции с ароматизаторами и добавками для «снижения ее привлекательности для несовершеннолетних». Запрещается также выкладка и демонстрация вейпов в магазинах. Реклама с изображениями, описаниями или эпизодическими упоминаниями вейпов будет запрещено показывать детям младше 12 лет.

Напомним, в Госдуме задумались о том, чтобы запретить продажу электронных устройств для курения, известных как вейпы, еще в январе 2023 года.

Тем временем Минздрав Московской области вместе с главным наркологом региона Виталием Холдиным составил для родителей подростков памятку основных признаков, по которым можно понять, что ребенок курит вейп.