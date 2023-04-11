Премьер Канады пообещал Украине новый пакет военной помощи

Канада направит Украине новый пакет военной помощи Фото: REUTERS

Правительство Канады направит Украине очередной пакет военной помощи, заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо.

«Сегодня мы объявляем, что направим еще больше вооружений. Мы отправим 21 тысячу автоматов, 38 пулеметов и более 2,4 миллиона патронов», – сказал он в ходе пресс-конференции.

Напомним, в октябре 2022 власти Канады заявляли о новом пакете военной помощи Украине на сумму 34,1 миллиона долларов. В него вошли артиллерийские снаряды, зимнее обмундирование и камеры для беспилотников.

В частности Оттава должна была отправить Киеву 155-мм артиллерийские снаряды стандарта НАТО, взрыватели и зарядные устройства, совместимые с гаубицами M777, а также 400 тысяч единиц зимней одежды, в том числе куртки, брюки, ботинки и перчатки.

В начале февраля этого года Канада отправила Украине танк Leopard 2. Всего Оттава намерена передать Киеву четыре танка этой модели.