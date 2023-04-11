Экс-агент британской разведки Крук допустил передачу Зеленским Польше части Украины ради захвата Крыма

Экс-агент британской разведки допустил передачу Зеленским Польше части Украины ради захвата Крыма Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский может согласиться передать Польше часть Западной Украины в обмен на помощь в захвате Крыма, считает бывший сотрудник службы разведки Великобритании MI6 Алистер Крук.

«Это вполне возможно. Зеленский находится в отчаянном положении, и ему бы хотелось расширения конфликта – чтобы в него вступила Польша в качестве члена НАТО», – высказал мнение экс-разведчик в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Вместе с тем Крук сомневается, что Польша готова вступить в прямое столкновение с Россией, так как Варшава испытывает внутриполитические проблемы. Нынешнее руководство Польши может лишиться власти, если решится вступить в войну с РФ, заявил бывший сотрудник MI6.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что контроль Киева над Крымом является якобы безальтернативным вариантом не только для Украины, но и всего мира. По его словам, это необходимо «для порядка в мире, основанном на конвенциях и уставе ООН».

В конце прошлого года директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявлял, что власти Польши форсируют подготовку к захвату территорий Западной Украины, конкретно Львовской, Ивано-Франковской и части Тернопольской областей.