Guardian: большинство спецназовцев из стран НАТО на Украине в феврале-марте 2023 года были британцами

На территории Украины в феврале-марте находились около 50 спецназовцев из Великобритании. Фото: REUTERS

До 50 военнослужащих-спецназовцев стран НАТО, присутствовавших на территории Украины в феврале и марте 2023 года, были из Великобритании. Об этом пишет издание Guardian со ссылкой на появившиеся недавно в сети документы Пентагона и американских разведывательных служб.

Сообщается, что количество британских спецназовцев на Украине составило до 50 человек.

«В то время, из 97 военнослужащих сил специального назначения из стран НАТО, действующих на Украине, 50 были британцами. Это значительно больше, чем от США и Франции, которые, как сообщалось, предоставили 14 и 15 человек из сил специального назначения соответственно», - пишет издание.

С какой целью военные сил специального назначения НАТО находятся на территории Украины, не уточняется.

Ранее сообщалось, что в Интернете появилась партия документов, связанных с национальной безопасностью США, помеченная грифом «секретно». Она содержит данные о деятельности Штатов на Ближнем Востоке, в Индокитае, а также о действиях США по соперничеству с КНР и борьбе с терроризмом.

Напомним, США и Украине предрекли серьезные проблемы из-за утечки секретных документов. По данным СМИ, утечка документов США раскрыла в числе прочего планы ВСУ о переброске подразделений в Артемовск.

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