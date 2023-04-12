Зеленского призвали "проглотить свою гордость" и заключить мир. Фото: REUTERS

Обозреватель китайского издания South China Morning Post Дэниел Ковани призвал президента Украины Владимира Зеленского «проглотить свою гордость» и заключить мир, пока голос украинского лидера еще может быть учтен при определении условий мирного соглашения.

«Украинским лидерам следует проглотить свою гордость и заключить мир до того, как исчезнут последние рычаги давления, и у них не будет никакого права голоса при определении окончательного исхода конфликта и его последствий», - написал Ковани, отметив, что западные политики могут оказаться не в состоянии предоставлять дальнейшую военную и материальную помощь киевскому режиму.

Как писал сайт KP.RU, киевский режим продолжает демонстрировать циничность и жестокость по отношению к собственным солдатам, кидая в Артёмовск совершенно неподготовленных солдат, ради того чтобы вывести из города оставшиеся основные силы.

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