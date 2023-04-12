Военная спецоперация на Украине 12 апреля 2023: прямая онлайн-трансляция Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 12 апреля 2023 года.

Украинские войска готовятся к форсированию Днепра в Херсонской области, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо. Попытки сделать это обречены на провал, отметил он.

Министерство обороны России в новой ежедневной сводке о ходе ведения спецоперации на Украине сообщило, что ВСУ за прошедшие сутки потеряли на Донецком направлении более 450 бойцов и наемников. Основные бои на данном направлении шли в районе города Артемовск.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о полной готовности российских войск к возможному наступлению украинской армии на крымский полуостров. По словам главы региона, ВС России выстроили несколько современных эшелонов обороны, а сил более чем достаточно для любого сценария.

Советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Игорь Кимаковский заявил, что в районе Авдеевки в настоящее время в плен сдается очень много солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Украина примет решение о начале контрнаступления в самый последний момент, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов.