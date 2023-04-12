В Китае призвали Запад уважать интересы всех стран международного сообщества Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Обозреватель китайской газеты "Хуаньцю шибао" Чжао Цзяньдун призвал Запад уважать мнение и интересы других стран. Он считает, что в вопросе конфликта на Украине США и Европа следуют “дурной привычке”, считая свое мнение единственно верным и правильным и навязывая его другим странам.

“Им срочно необходимо усвоить урок "взаимного уважения": они должны признавать различия и понимать, что у других есть те же естественные права, что и у них”, – заявил автор статьи.

Журналист считает неприемлемым постоянные попытки Запада “учить” другие страны. По его мнению, это сильно раздражает остальных участников международного сообщества. Однако потери Запада из-за участия в решении украинского кризиса заставляют европейских лидеров постепенно менять свое отношение к политике США. Недавний визит Макрона в Китай, по мнению журналиста, является хорошим примером изменения позиции Запада.

Напомним, Папа Римский Франциск тоже критиковал воинственную политику Запада и их уверенность в своей исключительной правоте. По мнению понтифика, в украинском конфликте замешаны “имперские интересы” некоторых стран, которые отодвигают интересы наций на второй план. Также Папа Римский призывал Запад прекратить разжигать конфликт поставками оружия и советовал Зеленскому “прислушаться к голосу прагматизма” и пойти на переговоры с Москвой.