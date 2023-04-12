МИД Китая призвал США отчитаться о деятельности своих биолабораторий Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Представитель МИД Китая Ван Вэньбинь призвал США разъяснить свою военно-биологическую деятельность, а также соблюдать международные нормы и правила.

“Мы в очередной раз настаиваем на том, чтобы США добросовестно выполняли свои международные обязательства, предоставили исчерпывающие разъяснения по всей своей военно-биологической деятельности внутри страны и за рубежом”, – заявил дипломат после знакомства с докладом парламентской комиссии РФ о деятельности американских биолабораторий на Украине.

Напомним, Совфед единогласно утвердил доклад парламентской комиссии о деятельности биолабораторий США на Украине. После окончательного принятия он будет отправлен во все страны мира.

Анализируя этот доклад, глава оборонного комитета Совета федерации России Виктор Бондарев заявил о готовности США к производству и применению биологического оружия на территории других стран. На территории Украины на данный момент продолжают свою деятельность более 30 американских биолабораторий