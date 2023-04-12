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НовостиПолитика12 апреля 2023 10:08

Песков заявил, что перспективы продления зерновой сделки «не такие уж хорошие»

Представитель Кремля заявил, что часть нового варианта договора зерновой сделки не работает
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Песков заявил, что перспективы продления зерновой сделки «не такие уж хорошие»

Песков заявил, что перспективы продления зерновой сделки «не такие уж хорошие»

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал возможности нового продления зерновой сделки, отметив, что часть договора не работает, а перспективы, по его словам, не такие уж хорошие.

«По-прежнему вторая половина сделки не работает, эти условия не выполняются. Никакая сделка не может стоять на одной ноге, она должна стоять на двух ногах. В этой связи, конечно, если судить по состоянию на сегодня, то перспективы не такие уж хорошие», - заявил представитель Кремля.

При этом Песков отметил, что ООН прилагает определенные усилия для реализации зерновой сделки, однако у организации не все получается.

Напомним, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сказал о том, что Москва пошла на «небольшое обострение», решив продлить зерновую сделку на 60 дней, но дальше Россия будет думать, нужен ли этот договор вообще. При этом он заявил, что экспорт продовольствия в нуждающиеся страны не пострадает и вне рамок зерновой сделки.