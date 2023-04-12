Песков заявил, что перспективы продления зерновой сделки «не такие уж хорошие» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал возможности нового продления зерновой сделки, отметив, что часть договора не работает, а перспективы, по его словам, не такие уж хорошие.

«По-прежнему вторая половина сделки не работает, эти условия не выполняются. Никакая сделка не может стоять на одной ноге, она должна стоять на двух ногах. В этой связи, конечно, если судить по состоянию на сегодня, то перспективы не такие уж хорошие», - заявил представитель Кремля.

При этом Песков отметил, что ООН прилагает определенные усилия для реализации зерновой сделки, однако у организации не все получается.

Напомним, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сказал о том, что Москва пошла на «небольшое обострение», решив продлить зерновую сделку на 60 дней, но дальше Россия будет думать, нужен ли этот договор вообще. При этом он заявил, что экспорт продовольствия в нуждающиеся страны не пострадает и вне рамок зерновой сделки.