Мантуров заявил о кратном росте производства приоритетных вооружений в России Фото: Алексей БУЛАТОВ

Оборонно-промышленный комплекс России в разы нарастил производство приоритетных вооружений, заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

«Мы смогли в кратчайшие сроки в разы увеличить выпуск приоритетной продукции. Причем это сделано одновременно с масштабной работой по совершенствованию образцов, исходя из опыта их применения в СВО», – сказал глава Минпромторга в ходе выступления в Совете Федерации.

Как отметил вице-премьер, это позволило быстро улучшить характеристики вооружений и вносить изменения в перспективные разработки. По словам Мантурова, предприятия российского ОПК задействовали все возможные ресурсы и оперативно расшили мощности, накопив запасы сырья, материалов и комплектующих.

Как писал сайт KP.RU, в конце прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что РФ будет наращивать запасы вооружений для задач спецоперации на Украине. Позже глава государства призвал рационально тратить средства, выделенные на гособоронзаказ и поддержку ОПК.