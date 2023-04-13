Repubblica: в Италии установлены лица, якобы помогавшие Артему Уссу в побеге Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Итальянские следователи установили личности четырех - пяти человек, которые, предположительно, помогли россиянину Артему Уссу совершить побег из-под домашнего ареста в Милане. Об этом пишет газета La Repubblica, сообщая, что в целом российскому гражданину помогала группа «из менее чем десяти человек».

Как сообщается, прокуратура Милана считает, что Усс за несколько часов до того, как покинуть Италию на машине, сменил несколько автомобилей. Следователи полагают, что он направился изначально в Словению, а позже в Сербию, откуда якобы мог вылететь в Россию.

Напомним, ранее Артем Усс заявил, что находится в России, а также рассказал, что был вынужден сбежать из-под домашнего ареста, поскольку не верит в объективность правосудия в Италии.

Тем временем генеральный секретарь профсоюза сотрудников пенитенциарной полиции Италии Альдо Ди Джакомо, комментируя побег россиянин, выразил сомнения в возможности его поимки сбежавшего.