МИД РФ заявил, что зерновая сделка не будет продлена без решения системных проблем

Министерство иностранных дел России в четверг, 13 апреля, подтвердило свою позицию относительно зерновой сделки. Ведомство заявило, что она не будет продлена после 18 мая в том случае, если МИД не увидит прогресса по решению пяти «системных» проблем.

МИД РФ уточнил, что «системными» проблемами являются переподключение Россельхозбанка к SWIFT и возобновление поставок сельскохозяйственной техники. Кроме того, ведомство требует снять запрет на доступ в порты и возобновить работу аммиакопровода «Тольятти-Одесса». По мнению МИД России, необходимо также разблокировать зарубежные активы и счета компаний из РФ, деятельность которых связана с производством и транспортировкой удобрений и продовольствия.

В министерстве подчеркнули, что зерновая сделка, как и ранее, продолжает обслуживать «исключительно коммерческий экспорт» Украины в интересах стран Запада.

Ранее перспективы продления зерновой сделки оценил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он заявил, что до сих пор часть договора не работает, поэтому, по его мнению, возможность продления сделки «не такая уж хорошая».

Как ранее писал сайт KP.RU, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия пошла на «небольшое обострение», приняв решение о продлении зерновой сделки на 60 дней. Дальше Москва будет думать, нужен ли вообще такой договор.