Названо условие, при котором Алла Пугачева сможет вернуться в Россию Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

В следующую субботу, 15 апреля, Алла Пугачева отмечает 74-й день рождения. Однако, в минувшую среду, 13 марта, Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился к Генпрокуратуре РФ с просьбой проверить певицу на предмет финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ). Друзья артистки рассказали, при каком условии она сможет вернуться в Россию

«Вернется если только разведется!», — рассказал «Комсомольской правде» один из коллег певице, отметив, что такое пока маловероятно, указав также на то, что она будет рядом с детьми.

Вячеслав Манучаров заявил, что Пугачева поддержала мужа, после чего «ожидаемо получила от соотечественников гневную критику».

«Какого это, будучи легендой и достоянием страны уехать, купив билет в один конец. Уехать не потому что плохо, не потому что не любят - а потому что муж внезапно решил стать «совестью нации», — заявил он.

Как указал Манучаров, творчество артистки «никто не обсуждает и не умаляет». По его словам, после отъезда изменилось только отношение к Пугачевой «из-за оголтелой поддержки мужа».