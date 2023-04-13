Песков заявил, что Черное море никогда не станет водами НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя сделанное накануне заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, заявил, что Черное море никогда не станет водами Североатлантического альянса, отметив, что речь идет об общем морем, где должна быть неделимая безопасность.

«Черному морю никогда не бывать "морем НАТО". Это общее море для всех прибрежных государств, оно должно быть морем сотрудничества, взаимодействия и безопасности. Причем это должна быть неделимая безопасность», - отметил представитель Кремля.

Напомним, сегодня, 13 апреля, Кулеба призвал сделать Черное море демилитаризированными внутренними водами НАТО. При этом глава украинского внешнеполитического ведомства выразил сожаления, что у западных стран нет последовательной стратегии по Черному морю, тогда как эта стратегия всегда была у России.