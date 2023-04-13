NYT: Два недавних пакета помощи Украине от США станут последними перед наступлением Киева

Два пакета военной помощи Украине, о которых недавно заявили власти США, станут последними перед началом наступления Киева. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Два пакета военной помощи Украине, о которых недавно заявили власти США, станут последними перед началом наступления Киева. Об этом пишет газета New York Times со ссылкой на высокопоставленный источник в Пентагоне.

Издание отмечает, что у Вооруженных сил Украины закончились снаряды советских времен, поэтому они в основном перешли на оружие и боеприпасы, которые Киеву передали США и страны-союзники.

New York Times напоминает, что 20 марта и 4 апреля Соединенные Штаты объявили, что направят Украине очередные пакеты военной помощи на сумму 350 миллионов долларов и 2,6 миллиарда долларов. По информации издания, эти поставки станут последними перед ожидаемым наступлением Киева.

Как ранее писал сайт KP.RU, 20 марта госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил об очередном пакете военной помощи, который будет направлен Украине. Киеву планировалось передать снаряды для РСЗО HIMARS, гаубицы, противотанковые вооружения, ракеты HARM, а также боекомплекты для БМП Bradley и речные катера. Блинкен заявил, что общая сумма военной помощи в рамках пакета составит 350 миллионов долларов.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киев примет решение по поводу начала контрнаступления в самый последний момент.

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