Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 апреля 2023 14:16

Генпрокуратура России инициировала проверку видео с предполагаемым убийством пленного солдата ВСУ

Видео- и фотоматериалы направлены следователям
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Генпрокуратура России инициировала проверку видео с предполагаемым убийством пленного солдата ВСУ

Генпрокуратура России инициировала проверку видео с предполагаемым убийством пленного солдата ВСУ

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральная прокуратура России инициировала проверку видео с предполагаемым убийством пленного военнослужащего Вооруженных сил Украины.

«Генпрокуратурой РФ в ходе мониторинга сети «Интернет» обнаружены фото- и видеоматериалы, содержащие, предположительно, сцены убийства якобы украинского военнослужащего. В целях оценки достоверности указанных материалов и принятия соответствующего решения они направлены в следственные органы для организации проверки», – сказано на сайте ведомства.

Как писал сайт KP.RU, накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал видео с якобы убийством украинского военного, заявив о необходимости для начала проверить его достоверность. После этого видеоролик может стать поводом для проверки того, где именно это случилось и при каких обстоятельствах, добавил представитель Кремля.

Напомним, в ноябре прошлого года Министерство обороны РФ назвало постановочным видео, на кадрах которого военные заявляют о своем вынужденном отступлении из-за обстрелов со стороны украинских войск, отметив, что этот фейк направлен на дискредитацию деятельности российской армии.