Генпрокуратура России инициировала проверку видео с предполагаемым убийством пленного солдата ВСУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральная прокуратура России инициировала проверку видео с предполагаемым убийством пленного военнослужащего Вооруженных сил Украины.

«Генпрокуратурой РФ в ходе мониторинга сети «Интернет» обнаружены фото- и видеоматериалы, содержащие, предположительно, сцены убийства якобы украинского военнослужащего. В целях оценки достоверности указанных материалов и принятия соответствующего решения они направлены в следственные органы для организации проверки», – сказано на сайте ведомства.

Как писал сайт KP.RU, накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал видео с якобы убийством украинского военного, заявив о необходимости для начала проверить его достоверность. После этого видеоролик может стать поводом для проверки того, где именно это случилось и при каких обстоятельствах, добавил представитель Кремля.

Напомним, в ноябре прошлого года Министерство обороны РФ назвало постановочным видео, на кадрах которого военные заявляют о своем вынужденном отступлении из-за обстрелов со стороны украинских войск, отметив, что этот фейк направлен на дискредитацию деятельности российской армии.