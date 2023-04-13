ВВС: США заподозрили генсека ООН Гутерриша в готовности пойти навстречу интересам России

ВВС: США заподозрили генсека ООН Гутерриша в симпатиях к России Фото: REUTERS

Из секретных документов Пентагона, ставших достоянием общественности в результате утечки, следует, что США считают генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша слишком понимающим к российским интересам. В том числе, Вашингтону не нравится позиция политика по зерновой сделке, передает BBC.

В документах говорится, что действия генсека ООН уменьшили результат широких усилий по привлечению России к «ответственности за ее действия на Украине». Среди утекших в сеть данных также оказались сведения из разговоров Гутерриша с его первым заместителем Аминой Мохаммед. В них он «выражает беспокойство» призывами увеличивать поставки оружия Киеву.

Особое внимание уделено зерновой сделке и позиции генсека ООН по ней.

— Гутерриш подчеркнул свои усилия по улучшению экспортных возможностей России, даже если в этом участвуют российские юридические или физические лица, находящиеся под санкциями, — сообщается в докладе.

Напомним, ранее стало известно, что в интернет попали сотни секретных документов Пентагона. В США называют их фейковыми. Однако позднее сообщалось, что Пентагон и Минюст страны начали расследование из-за утечки.

В МИД России также допустили, что «слив» документов был целенаправленным вбросом со стороны США для дезинформации и давления на своих союзников.