В США назвали виновника утечки секретных документов Пентагона Фото: EAST NEWS

Секретные документы Министерства обороны Соединенных Штатов выложил в Интернет, предположительно, военнослужащий ВВС Нацгвардии США, сообщают американские СМИ.

Как пишет The New York Times, он является лидером небольшой игровой онлайн-группы, в распоряжение которой в течение нескольких последних месяцев оказались секретные файлы военной разведки США. По информации газеты, его зовут Джек Тейшейра, ему 21 год, он служил в разведывательном крыле Национальной воздушной гвардии штата Массачусетс.

Уточняется, что военнослужащий курировал интернет-группу Thug Shaker Central, состоящую из 20-30 человек. Они объединились из общей любви к оружию и видеоиграм, говорится в публикации. Сами участники группы рассказали, что попавшие в Сеть документы были исключительно информационные, однако многие из них касались боевых действий на Украине.

Напомним, 7 апреля Минобороны США начало расследование в отношении утечки секретных военных документов, опубликованных в соцсетях, по наращиванию украинских вооруженных сил перед запланированным наступлением. Подчеркивалось, что засекреченная информация дает представление об украинских воинских частях, оборудовании и обучении.

Военный обозреватель KP.RU Виктор Баранец отмечал, что из тайных недр военного ведомства США в соцсети выпорхнула целая стая документов с грифом «совершенно секретно».