Показ твита Медведева об Украине ограничен в ФРГ и Польше Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Запись заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев об Украине в Twitter была ограничена для показа в Польше и ФРГ. Об этом говорится в соцсети при попытке открыть данную публикацию в этих странах.

«Этот твит был ограничен для показа в Германии, Польше согласно местному законодательству», - сказано в сообщении.

Напомним, 8 апреля этого года зампред Совбеза РФ опубликовал в социальных сетях пост о том, что в скорой перспективе Украина прекратит существование, поскольку она станет никому не нужна.

Как писал сайт KP.RU, владелец Twitter Илон Маск, отвечая на упреки о «невыполнении» антироссийских санкций, заявил пользователям, что люди должны сами принимать решения, анализируя новости, а также помнить, что новостные сообщения в какой-то степени являются пропагандой.