Ким Чен Ын заявил, что новая ракета «Хвасон-18» повысит готовность КНДР к ядерной контратаке

Ким Чен Ын лично руководил первым испытательным запуском ракеты Фото: REUTERS

Лидер Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын заявил, что новая твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) «Хвасон-18» повысит готовность страны к ядерной контратаке. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В публикации отмечается, что Ким Чен Ын лично руководил первым испытательным запуском ракеты. Лидер КНДР отметил значение разработки новой МБР, которая, по его мнению, «значительно перестроит состав стратегических сил сдерживания страны и стремительно повысит эффективность подготовки к ядерной контратаке».

Ким Чен Ын также заявил, что «на ядерное оружие нужно отвечать ядерным оружием».

По данным ЦТАК, во время запуска «Хвасон-18» специалисты учли безопасность соседних стран.

Как писал сайт KP.RU, ранее Северная Корея впервые провела испытания МБР «Хвасон-18». Сообщалось, что новая ракета призвана стать «главным средством стратегических вооруженных сил» КНДР, она сыграет важную роль в системе сдерживания страны.

Напомним, 28 марта КНДР снова провела испытания подводного беспилотника в Японском море, который способен нести ядерный боезаряд.