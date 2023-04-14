Медведев оценил слова Орбана о несуществующей в финансовом плане Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о несуществующей в финансовом плане Украине, заявив, что данная страна закончится с окончанием финансирования со стороны Вашингтона и европейских стран.

Как писал сайт KP.RU, глава венгерского правительства заявил, что Украина не в состоянии сама себя финансировать, отметив, что при окончании финансовой поддержки со стороны Европы и США, украинский конфликт закончится.

«Молодец, смело и точно для европейского политика … Можно лишь добавить, что, как только закончится западное финансирование, закончится сама Украина. Она ведь никому не нужна», - заявил зампред Совбеза РФ.

Напомним, накануне запись Медведев в Twitter о том, что Украина несуществующая страна, была ограничена для показа в Польше, а также ФРГ, где отмечается, что твит был ограничен согласно местному законодательству.