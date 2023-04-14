Мэттью Макконахи заявил, что Вуди Харрельсон может оказаться его братом

Актеров связывает давняя дружба, теперь они могут оказаться родственниками. Фото: EAST NEWS

Звезда Голливуда Мэттью Макконахи хочет сделать тест ДНК после того, как осознал, что актер Вуди Харрельсон может быть его братом. Такое заявление Макконахи сделал после того, как его мать рассказала, что была знакома с отцом Харрельсона.

The Guardian пишет, что коллеги по сериалу «Настоящий детектив» несколько лет назад сидели в Греции и разговаривали о том, как сильно близки семьи актеров. По словам Макконахи, тогда его мама призналась, что знала отца Харрельсона.

«Все знали о многоточиях, которые моя мама оставила после слова «знала», - цитирует Макконахи издание.

После этих слов актеры произвели ряд расчетов и выяснили, что отец Харрельсона, наемный убийца, был на свободе, когда разводились родители Макконахи и имел возможность встречи с матерью голливудской звезды.

Как ранее писал сайт KP.RU, в октябре 2022 года американские СМИ заявили, что голливудский актер Том Круз снимется в фильме, ради которого выйдет в открытый космос.