Экс-советник Кучмы Соскин предрек отказ Запада от поддержки Украины к лету 2023 года

Соскин предрек возможный отказ Запада от поддержки Украины летом 2023 года

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин предрек возможный отказ европейских союзников Зеленского от дальнейшей помощи ВСУ летом 2023 года. Одним из поводов для прекращения поддержки может послужить недавняя утечка секретных файлов Пентагона.

“Может быть прекращение любой финансовой и военной помощи со стороны США. Как только это произойдет, то Украине выстоять будет невозможно. Приближается ситуация, когда весь процесс остановится, и это произойдет летом”, – заявил Соскин у себя в соцсетях. По его словам, скандал с утечкой данных может заставить Запад пересмотреть свою политику в отношении Киева.

Напомним, даже если утечка секретных документов не повлияет на политику Запада, союзники могут отказаться от поддержки и в случае отсутствия значительных успехов ВСУ на поле боя. Американский военный аналитик Шон Бэлл считает, что весеннее контрнаступление Киева станет последней главой конфликта на Украине. По его словам, бойцы ВСУ “быстро выдохнутся”, что на фоне падающей поддержки Запада приведет к победе России.