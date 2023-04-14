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НовостиПолитика14 апреля 2023 18:36

Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил, что Россия и Европа заключат договор о нейтралитете Украины

Российские силы добьются успехов на востоке Украины, что приведет к обособлению Европы от США
Сергей ЧИКОВ
Конфликт на Украине закончится соглашением, основанном на подобии австрийского нейтралитета для Украины

Конфликт на Украине закончится соглашением, основанном на подобии австрийского нейтралитета для Украины

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что конфликт на Украине закончится мирным соглашением с признанием нейтралитета сохраненной Киевом части Украины.

“Конфликт закончится после того, как Россия и Европа подпишут мирное соглашение, основанное на некоем подобии австрийского нейтралитета для той территории Украины, что останется под контролем Киева”, – считает эксперт.

По его мнению, российские силы смогут значительно продвинуться на востоке Украине, после чего европейские союзники Киева обособятся от США и начнут вести собственную политику. Макгрегор считает, что Европа устала от поддержки Киева и проявляет все больше желания решить конфликт дипломатическим путем вопреки желанию США.

Напомним, Киев отказывается от переговоров с Москвой и делает ставку на весеннее контрнаступление ВСУ. В МИД Украины признают, что Запад устал от конфликта и может навязать Киеву "Минск-3" при провале весеннего контрнаступления украинской армии.

Военный аналитик Шон Бэлл считает, что это контрнаступление станет последней главой украинского конфликта. По его словам, ВСУ “быстро выдохнутся”, что на фоне ослабевающей поддержки Западных союзников приведет к поражению Киева.