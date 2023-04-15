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НовостиПолитика15 апреля 2023 8:18

Премьер Украины заявил в США о скором контрнаступлении ВСУ

Шмыгаль заявил о намерении украинской стороны вернуть границы 1991 года
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Премьер Украины заявил в США о скором контрнаступлении ВСУ

Премьер Украины заявил в США о скором контрнаступлении ВСУ

Фото: REUTERS

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что о возможности начала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) можно будет говорить уже в скором времени.

«Мы уверенны в том, что контрнаступление начнется уже в ближайшее время. Соединенные Штаты абсолютно нас поддерживают», - заявил глава украинского правительства в ходе пресс-конференции в Вашингтоне.

Напомним, несколько дней назад, 12 апреля, Шмыгаль заявил о том, что Киев начнет контрнаступление, когда будет к нему полностью готов, отметив, что это может произойти летом этого года, однако указал на необходимость дополнительной помощи. В тот же день врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о полной готовности России к контрнаступлению украинской стороны.

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