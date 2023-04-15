В храме Гроба Господня в Иерусалиме собралось около 3 тысяч православных со всего мира Фото: скриншот

В Храме Воскресения Христова или Гроба Господня в Иерусалиме, где вскоре начнется церемония схождения Благодатного огня, собралось около 3 тысяч православных со всего мира. Об этом в субботу, 15 апреля, с места сообщает корреспондент KP.RU Александра Кучук.

«В этом году в иерусалимском храме сравнительно мало людей: в целях безопасности проход на церемонию схождения Благодатного огня жестко контролирует израильская полиция и военные. В Храме сейчас порядка 3 тысяч православных со всего мира» - рассказывает корреспондент.

Как писал сайт KP.RU, церемония уже началась, и арабская православная молодежь движется по храму с бубнами и барабанами. Ранее российская делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) вошла в храм Гроба Господнего в Иерусалиме, остановившись в Греческом пределе.

Напомним, схождение Благодатного огня, которое является главным символом Воскрешения Христа и знаком жизни, а также связи Бога и людей, происходит в Иерусалиме в Храме Воскресения Христова или Гроба Господня накануне православной Пасхи в Великую субботу, которая в 2023 году выпала на 15 апреля.