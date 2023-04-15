Благодатный огонь сошел в Иерусалиме Фото: REUTERS

В субботу, 15 апреля, в Храме Воскресения Христова или Гроба Господня в Иерусалиме верующие по всему миру приветствовали схождение Благодатного огня, который является главным символом Воскрешения Христа и знаком жизни, а также связи Бога и людей.

Как сообщал ранее с места корреспондент KP.RU Александра Кучук, в храме Гроба Господня в Иерусалиме собралось около 3 тысяч православных со всего мира, поэтому в целях безопасности проход контролировали израильские военные. Отмечалось, что российская делегация, которую представлял Фонд Андрея Первозванного (ФАП), остановилась в Греческом пределе.

Ежегодное схождение Благодатного огня в Великую субботу, которая в этом году выпала на 15 апреля, а происходит это накануне празднования Пасхи по юлианскому календарю, символизируя таким образом выход из Гроба «Света Истинного», то есть воскресшего Христа. Благодатный огнь сходит в Кувуклии - мраморной часовне, которая находится над пещерой Гроба Господня.