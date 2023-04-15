Жители Польши раскритиковали поддержку местных фермеров за счет налогоплательщиков

Поляки раскритиковали власти за решение о приостановке импорта украинского зерна Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Жители Польши в соцсетях раскритиковали решение властей поддержать польских фермеров временным запретом на ввоз в страну более дешевого украинского зерна и пищевой продукции. Комментаторы аккаунта партии “Право и справедливость” также возмутились тем, что меры поддержки местного сельхоза будут проводиться за счет средств налогоплательщиков.

“Сначала вы создали проблему, нагадили фермерам, а теперь судорожно пытаетесь исправить свою неумелость нашими деньгами”, – возмутился пользователь с ником olsendj. Другой читатель задался вопросом “Почему поляки должны снова платить за вашу лень, воровство и разгильдяйство”.

Некоторые пользователи заявили, что данная ситуация сложилась из-за года бездействия властей, а некоторые посчитали причиной коррумпированность польских руководителей. Однако многие сошлись на том, что решение этой проблемы не должно ложиться на плечи налогоплательщиков.

“Я буду просить прибавки к моей зарплате. Причем в серую, чтобы налоги не забрали все”, – резюмировал пользователь с именем KrAdCi.

Напомним, Польша ввела временный запрет на ввоз зерна и пищевых продуктов из Украины в связи с массовыми протестами польского населения и фермерского сообщества, которое не может продать собственный урожай из-за обилия некачественного украинского зерна. Сайт KP.RU рассказывал, как в середине февраля 2023 года польские фермеры выступили против ввоза украинского зерна и заблокировали грузовиками и тракторами КПП на границе.