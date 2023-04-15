В Чечню вернулись пять бойцов полка “Ахмат-Север”, освобожденные из украинского плена

Пять бойцов "Ахмата" вернулись из украинского плена в Россию Фото: Александр КОЦ

Пять бойцов чеченского полка “Ахмат-Север” вернулись на родину из украинского плена. В региональном парламенте бойцов встретили родственники и чеченские чиновники. Бойцы попали в плен в результате контузии и на встрече с журналистами заявили, что не помнят, как их пленили. Однако, по их словам, они не теряли веры в то, что их не бросят.

“14 декабря 2022 года эти пятеро бойцов, будучи контужеными, попали в плен. <…> С тех пор как наш глава Рамзан Ахматович узнал о случившемся, ни на день не останавливали переговоры по их освобождению. Он приложил все усилия, чтобы вернуть наших братьев домой”, – сообщил председатель парламента Чечни Магомед Даудов. Также он отметил, что переговоры об освобождении велись в секрете во избежание помех со стороны “недругов”.

Напомним, 10 апреля 2023 года Минобороны РФ заявило о возвращении 106 российских военных из украинского плена, а в начале марта в Россию из плена вернулись 90 бойцов. После возвращения на родину бойцов отправляют в Москву для прохождения курсов лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны РФ.