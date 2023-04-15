Чартерным рейсом из Иерусалима в Москву летят несколько капсул с благодатным огнем

В Москву доставят несколько лампад с Благодатным огнем Фото: Александра Кучук

Самолет, летящий из Иерусалима с благодатным огнем, доставит в Москву сразу несколько лампад с огнем. Об этом сообщил корреспондент “Комсомольской правды” Александра Кучук, находящаяся на борту специального рейса.

На данный момент самолет находится на дозаправке в аэропорту города Сочи. Самолет ожидают в московском аэропорту Внуково-3 примерно в полночь. Из Внуково святыню доставят сразу в Храм Христа Спасителя, а также отправят в другие города. В московском аэропорту зажгут специальную лампаду, от которой огонь примут представители различных епархий и доставят в 11 храмов Москвы, где все желающие смогут в течение Светлой Седмицы возжечь свои лампады.

Напомним, каждый год Благодатный огонь появляется в храме Гроба Господня, который построен над местом распятия, погребения и воскрешения Иисуса Христа. Журналиста KP.RU Александра Кучук лично была на схождении Благодатного огня в 2019-м году. По ее словам, “увиденное потрясает”. Люди буквально купаются в Благодатном огне, отовсюду слышны крики «Христос Воскресе!

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