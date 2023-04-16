Военная спецоперация на Украине 16 апреля 2023: прямая онлайн-трансляция Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 16 апреля 2023 года.

Группировка ВС России «Центр» уничтожила украинских артиллеристов на Красно-Лиманском направлении. Позиции противника были обнаружены в ходе контрбатарейной разведки комплексом «Пенициллин».

Британский наёмник Кристофер Перриман назвал бои против армии России самыми тяжёлыми в своей жизни, а российских артиллеристов - чертовски хорошими бойцами.

Российские войска уничтожили 315 солдат и наемников ВСУ за сутки на Донецком направлении. Также уничтожены гаубицы Д-20 и «Мста-Б».

Российские военные уничтожили склад горюче-смазочных материалов ВСУ в районе Славянска. Нанесено поражение 73 артиллерийским подразделениям украинских войск.

Отступающие из Артемовска ВСУ разрушают жилые дома, чтобы помешать российским войскам.

Российский танкист рассказал о секрете успеха отечественной боевой машины Т-90 «Прорыв» в условиях Артёмовска.

Бойцы ВСУ в Артёмовске продолжают вести огонь даже во время эвакуации местных жителей. Пулемётчики ВСУ убили жительницу Артёмовска во время эвакуации.

Российский боец рассказал о выдавливании подразделений ВСУ из Артемовска. По словам бойца, украинских военных сейчас «зажимают в клещи».

Пограничники с Западной Украины служат в заградотрядах в Артемовске и не позволяют отступать украинским войскам.