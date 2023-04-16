Tribun Bali: власти Бали провели внеплановую инспекцию в «русской деревне»

Жалобы на «русскую деревню» в иммиграционную полицию Бали стали поступать от местных жителей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Иммиграционное бюро Денпасара и балийский отдел министерства юстиции и прав человека Индонезии поздно вечером в субботу, 15 апреля, провели совместную внеплановую проверку в комплексе апартаментов PARQ Ubud, которые известны как «русская деревня». Об этом проинформировало издание Tribun Bali.

Руководитель иммиграционного бюро Денпасара Теди Риянди пояснил, что рейд, в котором приняли участие 24 человека, был проведен в комплексе из-за того, что в нем сосредоточено самое большое скопление иммигрантов.

По данным Риянди, в ходе рейда были проверены порядка 90 апартаментов. Выяснилось, что граждане РФ составили около 50% проживающих в них, а остальные – это прибывшие из Казахстана, Германии, а также самой Индонезии.

Глава иммиграционного бюро по итогам проверки сообщил, что каких-либо нарушений с документами у постояльцев апартаментов выявлено не было. Риянди добавил, что цели проверить именно «русскую деревню» не было. По его словам, проверяются все иностранные граждане в районе работы иммиграционной службы Денпасара.

Как писал сайт KP.RU, в марте 2023 года в иммиграционную полицию Бали начали поступать жалобы от местных жителей о том, что округе Южная Кута появилась «русская деревня». Балийцы отмечали, что граждане РФ не уважают местные традиции и живут по собственным общественным нормам.

Напомним, ранее власти Бали приняли решение депортировать россиянку, которая сфотографировалась в обнаженном виде на фоне священного для местных жителей эвкалипта.