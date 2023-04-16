Российские силы ведут бои за железнодорожную станцию в Артемовске Фото: REUTERS

Российские силы в настоящее время ведут бои за железнодорожную станцию в Артемовске, сообщил один из бойцов сил РФ.

По информации РИА Новости, украинские подразделения переместились в сторону железной дороги, сам город почти под полным контролем российских сил.

Напомним, ранее врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что российские войска взяли под контроль все административные здания в Артемовске.

Между тем украинские военные при отступлении в западные кварталы из центра Артемовска взорвали и подожгли многоэтажные дома для того, чтобы замедлить продвижение российских сил. По словам одного из командиров ВС России ВСУ во время отступления взорвали также здание бывшей фабрики, когда туда уже намеревались заходить российские подразделения. Часть сооружений украинские военные подорвали горючими материалами для того, чтобы удобно было их поджечь во время отступления, отметил военный.