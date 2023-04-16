WP: большинство западных компаний продолжили работу в РФ после заявлений об уходе

Менее 9% компаний из стран Евросоюза перестали осуществлять свою деятельность в России Фото: REUTERS

Большинство западных компаний, которые после начала специальной военной операции заявили о том, что перестанут работать в РФ, так и не ушли с российского рынка. Об этом проинформировала газета The Washington Post, ссылаясь на данные экспертов.

Так, в материале опубликованы данные о том, что менее 9% компаний из стран Евросоюза перестали осуществлять свою деятельность в России. По данным экспертов, из «сотен» компаний, пообещавших уйти с российского рынка, в настоящее время не работает в РФ только «небольшой процент».

По информации газеты, многие компании, заявившие о том, что приостановят деятельность или уменьшат ее масштабы в России, также продолжают работать в стране. Ряд компаний до сих пор ищут покупателей на свои активы в РФ. The Washington Post отмечает, что ряд компаний, наоборот, захватили большую часть российского рынка на фоне ухода конкурентов.

В качестве примера газета называет такие компании, как BMW, Mercedes-Benz Group и Apple, которые ранее заявили, что покидают российский рынок, однако их продукцию можно купить в РФ.

По мнению издания, сложившаяся ситуация «подрывает предпринимаемые под руководством Вашингтона усилия сокрушить российскую экономику».

Как ранее писал сайт KP.RU, подразделение компании Henkel в РФ начало русифицировать бренды до завершения продажи активов в стране. Так, в магазинах России и на маркетплейсах начали появляться товары бренда с прежним дизайном, но названиями, написанными по-русски.

Ранее сообщалось, что ряд иностранных компаний, которые ранее заявили о прекращении своей работы в РФ, вновь стали возвращаться на российский рынок.