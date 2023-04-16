В ЕГЭ по истории появятся задания о спецоперации на Украине Фото: Павел МАРТИНЧИК

Задания, связанные со специальной военной операцией на Украине, включат в единый государственный экзамен по истории, рассказали в Рособрнадзоре.

«Как только в школах страны появятся учебники, включающие соответствующий материал, в контрольно-измерительные материалы Государственной итоговой аттестации (КИМ ГИА) соответствующего уровня образования будут включены задания на проверку изученного материала», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Как объяснили в Рособрнадзоре, материал для изучения будет включен в программу 10 класса, а КИМ по истории будут скорректированы с учетом завершения обучения в средней школе.

Напомним, новый учебник истории для старших классов школ, который на данный момент разрабатывает Министерство просвещения, раскроет причины начала специальной военной операции России на Украине.

В конце января этого года в Министерстве просвещения РФ заявили, что учебник истории, в котором будет отражена тема специальной военной операции России на Украине, массово начнет использоваться уже с 2024-2025 года, а в этом году он пройдет апробацию.