Резников вызвал негодование у жителей Турции сравнением количества жертв среди ВСУ с количеством жертв землетрясения

В Турции с негодованием восприняли слова Резникова о жертвах землетрясения. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Турции раскритиковали заявление главы украинского оборонного ведомства Алексея Резникова, который ранее сравнил число потерь ВСУ за период специальной военной операции с количеством жертв землетрясения в Турции.

Турецкий портал 23Derece процитировал слова Резникова в Twitter. Пользователи в комментариях назвали украинского министра обороны «тупицей», а его замечания – «глупыми» и «неэтичными».

«Посмотрите на этого человека, он использует наши жертвы в своей политике. Не верится», - написал один из пользователей.

«И он все еще не подал в отставку!» – возмутился другой.

Напомним, глава Минобороны Украины Алексей Резников ранее заявил, что потери ВСУ меньше количества жертв землетрясений в Турции. Точное число жертв в рядах ВСУ министр не назвал.

Напомним, в феврале 2023 года в Турции произошло самое сильное за последние сто лет землетрясение.

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