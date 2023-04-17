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НовостиПолитика17 апреля 2023 3:02

Резников вызвал негодование у жителей Турции сравнением количества жертв среди ВСУ с количеством жертв землетрясения

Ранее украинский министр заявил, что в ходе боевых действий на Украине погибло меньше людей, чем при землетрясении в Турции
Мария ПАВЛОВА
В Турции с негодованием восприняли слова Резникова о жертвах землетрясения.

В Турции с негодованием восприняли слова Резникова о жертвах землетрясения.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Турции раскритиковали заявление главы украинского оборонного ведомства Алексея Резникова, который ранее сравнил число потерь ВСУ за период специальной военной операции с количеством жертв землетрясения в Турции.

Турецкий портал 23Derece процитировал слова Резникова в Twitter. Пользователи в комментариях назвали украинского министра обороны «тупицей», а его замечания – «глупыми» и «неэтичными».

«Посмотрите на этого человека, он использует наши жертвы в своей политике. Не верится», - написал один из пользователей.

«И он все еще не подал в отставку!» – возмутился другой.

Напомним, глава Минобороны Украины Алексей Резников ранее заявил, что потери ВСУ меньше количества жертв землетрясений в Турции. Точное число жертв в рядах ВСУ министр не назвал.

Напомним, в феврале 2023 года в Турции произошло самое сильное за последние сто лет землетрясение.

Все о землетрясениях в Турции здесь на KP.RU.