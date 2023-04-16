Глава Минобороны Украины заявил, что потери ВСУ меньше количества жертв землетрясений в Турции Фото: REUTERS

Количество погибших в рядах Вооруженных сил Украины меньше, чем число землетрясений в Турции, заявил министр обороны республики Алексей Резников.

«У нас, конечно, есть жертвы. Я не могу назвать вам цифру, но могу вас заверить, что общее число меньше, чем число погибших в результате землетрясения в Турции», – сказал глава украинского Минобороны в интервью газете La Razon.

Как отметил министр, оглашать официальную информацию о жертвах конфликта на Украине он не может.

Напомним, ранее в США заявили, что, по оценкам американских чиновников, ВСУ потеряли в ходе конфликта более 100 тысяч человек погибшими.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщала о 100 тысячах погибших украинских военных еще в ноябре 2022 года.

Тем временем журналист Fox News сообщил, что власти Соединенных Штатов оценивают потери Вооруженных сил Украины в боевых действиях с Россией минимум в 124 тысячи человек.