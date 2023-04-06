Племянник Джона Кеннеди намерен баллотироваться в президенты США в 2024 году

Роберт Кеннеди-младший заявил о намерении участвовать в президентских выборах 2024 года в США. Фото: REUTERS

Роберт Кеннеди-младший намерен баллотироваться на пост президента США на выборах 2024 года. Политик уже подал заявку на участие в выборах, сообщает CNN в среду 5 апреля.

Роберт Кеннеди-младший – 69-летний адвокат, он приходится племянником Джону Кеннеди, 35-му президенту США.

«Роберт Кеннеди подал заявку на выдвижение кандидатом в президенты от демократов», — сообщает телеканал со ссылкой на офис политика.

Сообщается, что Роберт Кеннеди представляет Демократическую партию США.

Напомним, 60-е президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.

Напомним, действующий президент США Джо Байден намерен баллотироваться еще на один срок. Отвечая на соответствующий вопрос журналиста, Байден предположил, что «все хотят» его участия в президентских выборах и назвал решение бороться за переизбрание на пост главы государства в 2024 году «семейным».

Ранее экс-президент США Дональд Трамп также выдвинул свою кандидатуру на президентские выборы в 2024 году. После выдвижения против него обвинений более чем по 30 пунктам фальсификации документов Трамп назвал это политическим преследованием и предположил, что таким образом власти США пытаются повлиять на предстоящие президентские выборы.

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