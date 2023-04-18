Макрон рассказал о трех вещах, которые правительство сделает для блага французов

Макрон на фоне протестов против пенсионной реформы пообещал французам 200 бригад жандармов и трудоустройство пожилых. Фото: REUTERS

Президент Франции Эммануэль Макрон на фоне протестов против пенсионной реформы выступил с телеобращением, в котором рассказал о трех вещах, которые правительство должно совершить «для блага французов» в течение ближайших ста дней.

Макрон пообещал создать «новый пакт трудоустройства», который в числе прочего будет включать в себя систему переквалификации и трудоустройства пожилых граждан. Также президент пообещал французам 200 дополнительных бригад жандармов в рамках обновления системы правопорядка и усиления контроля за нелегальной миграцией. Третьим вектором действия Макрон назвал «улучшение жизни» французов, имея в виду улучшение систем образования и здравоохранения.

Президент пообещал, что первые итоги этих действий будут подведены через сто дней.

О том, как восприняли французы обращение Макрона, читайте здесь на KP.RU. «Макрон потерял связь с реальностью», заявили протестующие.

Напомним, после принятия пенсионной реформы французы выходят громить города, а депутаты призывают к свержению Макрона.

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