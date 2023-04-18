Офицер Павелка: украинские военные оторвали башню польскому танку Leopard-2

Польский офицер в отставке рассказал, как украинские военные оторвали башню танку "Леопард". Фото: REUTERS

Украинские военные оторвали башню танку Leopard 2А4 еще до того, как боевая машина попала на Украину. Инцидент произошел на территории Польши, когда солдаты ВСУ обучались управлению танками такого типа, рассказал в своем YouTube-канале офицер запаса польской армии Петр Павелка.

По словам Павелки, два танка, которыми управляли украинские солдаты, въехали друг в друга и башня одного из танков оказалась вырванной из корпуса. Польский офицер отметил, что ранее не видел «такого неумелого управления машиной».

Ранее спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин в своем телеграм-канале заявил, что танки «Леопарды» будут сожжены, повторив тем самым судьбу фашистских «Тигров».

Тем временем Братислава завершила передачу Киеву истребителей МиГ-29. Об этом в понедельник, 17 апреля, сказал министр обороны Словакии Ярослав Надь, уточнив, что всего Украине было передано 13 самолетов.

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