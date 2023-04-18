Российские военные нанесли удар по силам ВСУ в районе Северска. Фото: Александр КОЦ

Российская армия нанесла удар по скоплению живой силы и военной техники ВСУ в районе Северска. Об этом во вторник 18 апреля рассказал начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма.

«В районе населенного пункта Северск артиллерийскими расчетами реактивных систем залпового огня «Ураган» и «Град» 2-го армейского корпуса Южного военного округа был выполнен групповой удар по скоплениям живой силы и военной техники 54-й механизированной бригады ВСУ», - цитирует Бигму РИА Новости.

Бигма также сообщил, что около Белогоровки авиация Южного военного округа поразила пункты временной дислокации аэромобильной бригады ВСУ, на авдеевском и марьинском направлениях крупнокалиберная артиллерия ударила по опорным пунктам двух десантно-штурмовых бригад ВСУ.

Украинские войска понесли потери в личном составе и военной технике, добавил Бигма.

Ранее четверо российских бойцов взяли в плен 12 солдат ВСУ в Артемовске. При этом украинские военные имели большое количество вооружения.

Также сообщалось, что российские военные уничтожили более 70 солдат ВСУ на краснолиманском направлении.

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