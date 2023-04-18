Хакеры RaHDit опубликовали список телеграм-каналов, вероятно связанных с украинским ЦИПСО

Российские хакеры опубликовали список телеграм-каналов, вероятно связанных с украинским ЦИПСО Фото: EAST NEWS

Группировка российских хакеров RaHDit опубликовала список телеграм-каналов, работающих, по их мнению, на украинский центр информационно-психологических операций (ЦИПСО).

“Всего в слив попадут около 35 админов и примерно около 100 каналов”, – сообщили хакеры агентству РИА Новости. Список каналов и данные администраторов этих ресурсов хакеры разместили на портале “НемеZида”.

Хакеры RaHDit и ранее выявляли украинских злоумышленников, действующих в российском сегменте интернета. В конце 2022 года они раскрыли данные тысячи украинских хакеров, которые пакостили в социальных сетях.

Сайт KP.RU ранее рассказывал, как устроена «украинская» пропаганда. Член Совета по правам человека и президент аналитической компании «Крибрум» Игорь Ашманов раскрыл “Комсомольской правде”, кто управляет украинским ЦИПСО и как он “перепрошил” мнение украинских граждан о россиянах.