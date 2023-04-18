Пашинян назвал условия для мирного договора между Арменией и Азербайджаном Фото: REUTERS

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что мирный договор между Ереваном и Баку станет реальным, если стороны признают территориальную целостность друг друга. Такое заявление он сделал во вторник, 18 апреля, в ходе своего выступления в парламенте.

«Мирный договор между Арменией и Азербайджаном станет реальным, если обе страны четко, без двусмысленностей и подводных камней признают территориальную целостность друг друга и договорятся о том, что в будущем не будут иметь территориальных претензий», - приводится слова Пашиняна на сайте парламента.

Он подтвердил, что Армения полностью признает территориальную целостность Азербайджана. В свою очередь, по словам Пашиняна, в Ереване ждут, что Баку сделает тоже самое, признав территорию Армянской ССР Республикой Армения.

Премьер отметил, что очень важно, чтобы мирный договор был гарантирован сформированными международными механизмами. «Иначе на следующий день после подписания соглашения может вспыхнуть новая война или произойти новая эскалация», - считает Пашинян.

Напомним, в январе 2023 года президент России Владимир Путин обсудил по телефону с Пашиняном ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. В разговоре был сделан акцент на важности реализации комплекса трехсторонних договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова неоднократно призывала Армению и Азербайджан к урегулированию разногласий, отмечая, что Россия ищет реальные пути решения проблемы и оказывает гуманитарную помощь.

В начале марта дипломат заявила, что Россия серьезно озабочена обострением напряженности в Нагорном Карабахе, где отмечались нарушения режима прекращения огня. Захарова призвала Ереван и Баку быть более сдержанными. По ее словам, все, что касается безопасности в зоне ответственности Российского миротворческого контингента должно решаться мирным путем.