Небензя: Лавров и Гутерреш обсудят в Нью-Йорке продуктовую сделку

Сергей Лавров примет участие в Совбезе ООН 24-25 апреля Фото: REUTERS

Сергей Лавров будет председательствовать на заседаниях Совбеза ООН в Нью - Йорке. Мероприятие запланировано на 24-25 апреля. Там он должен обсудить продуктовую сделку.

Как сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя, глава российского МИДа в ходе визита в США обсудит продуктовую сделку с генсеком ООН Антониу Гутеррешем

«Думаю, Сергей Лавров обсудит это с генсеком, когда будет с ним встречаться. А он будет с ним встречаться», — приводит его слова РИА Новости.

Напомним, в апреле Глава МИД РФ Сергей Лавров и члены российской делегации столкнулись со сложностями при получении виз. По итогу, после долгой паузы визы российским дипломатам все-таки были выданы. А в марте Соединенные Штаты отказали в выдаче виз некоторым российским дипломатам, планировавшим принять участие в деятельности рабочей группы в штаб-квартире ООН.