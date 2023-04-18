Daily Mail назвала пролет Ту-95 в Тихом океане предупреждением Путина Западным союзникам Украины

На Западе назвали пролет стратегической авиации ВКС РФ сигналом Путина по украинскому кризису Фото: Роман ЗЛОБИН

Британское издание Daily Mail назвало полет двух стратегических бомбардировщиков Ту-95МС над Беринговым и Охотскими морями предупреждением Владимира Путина Западу из-за их позиции в украинском конфликте.

“Сегодня Владимир Путин отправил два атомных бомбардировщика Ту-95МС к Берингову и Охотскому морю, чтобы продемонстрировать Западу ужасающую силу”, – написали авторы статьи, отметив, что проверка боеготовности проходит на фоне напряженности отношений России и Запада из-за конфликта на Украине.

Ранее в рамках внезапной проверки боеготовности Тихоокеанского флота РФ экипажи Ту-95МС и Ту-22М3 дальней авиации ВКС России перебросили на оперативные аэродромы для поддержки сил флота и проведения воздушного патрулирования.

В Министерстве обороны отметили, что все полеты стратегической авиации РФ выполняются и будут выполняться в строгом соответствии со всеми международными правилами.

Сайт KP.RU рассказывал, зачем весь Тихоокеанский флот России поднят по тревоге. Военный обозреватель “Комсомольской правды” Виктор Баранец предположил, почему внезапная проверка готовности была объявлена именно в это время, а также отметил, что ранее подобных масштабных проверок не было.