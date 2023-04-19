Власти Новой Каховки заявили о сильном артобстреле со стороны ВСУ Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) рано утром в среду, 19 апреля, начали жесточайший артиллерийский обстрел Новой Каховки и расположенных рядом сел в Херсонской области. Об этом проинформировала местная администрация.

По данным властей, обстрелы начались рано утром, есть раненые. В частности, зафиксирован прилет украинских снарядов по пожарно-спасательной части. Кроме того, под обстрелом находится район, где находится здание скорой помощи, а также район городского рынка.

В администрации добавили, что из-за атаки оборваны провода высоковольтных линий электропередач на пустыре по улице Букина, часть жителей города остались без света.

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо уточнил, что ВСУ обстреливают Новую Каховку обстреливают из 120-миллиметровых минометов.

«Специально стреляют по центру города, по жилым кварталам, по станции скорой помощи. В результате одного из попаданий в многоквартирный дом есть раненые», - заявил Сальдо.

Как ранее писал сайт KP.RU, 28 января 2023 года украинские войска обстреляли больницу в Новой Каховке, выпустив по городу 17 снарядов из ствольной артиллерии. В результате атаки медучреждение получило повреждения.

Напомним, в конце марта 2023 года российская артиллерия нанесла удар по скоплению техники ВСУ в Херсонской области. Украинская армия потеряла 23 человека и 12 единиц техники. Днем ранее ВСУ обстреляли поселок Днепряны на левом берегу Днепра. Один из снарядов попал в жилой дом. В результате обстрела никто не пострадал.