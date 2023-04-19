Один человек погиб в результате обстрела Новой Каховки украинскими военными Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Один человек погиб, еще двое получили минно-взрывные ранения при обстреле Новой Каховки в Херсонской области, которые совершили Вооруженные силы Украины (ВСУ) рано утром в среду, 19 апреля. Об этом проинформировала местная администрация.

По информации властей, в настоящее время обстрел завершился, на местах прилетов работают сотрудники экстренных служб. Специалисты зафиксировали два порыва труб газоснабжения, некоторые жители города остались без света. Кроме того, разрушено много жилых домов.

Напомним, сильный артобстрел Новой Каховки украинскими войсками начался рано утром 19 апреля. Прилеты снарядов, выпущенных ВСУ, были зафиксированы в районе городского рынка, а также на территории, где расположено здание скорой помощи, и в районе пожарно-спасательной части.

По данным врио главы Херсонской области Владимира Сальдо, армия Украины обстреляла город из 120-миллиметровых минометов. Он подчеркнул, что ВСУ «специально» стреляли по районам, где есть жилые дома.

Как ранее писал сайт KP.RU, в конце марта Вооруженные силы РФ ударили по скоплению украинской техники в Херсонской области. Накануне ВСУ выпустили снаряды по поселку Днепряны, один из которых попал в жилой дом.