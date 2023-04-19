МВД не будет штрафовать россиян за портреты героев войны на машинах в ходе «Бессмертного полка»

Традиционного шествия "Бессмертного полка" в этом году не будет Фото: Олег ЗОЛОТО

Жители России могут разместить на своих автомобилях портреты своих родственников в рамках акции «Бессмертный полк». Это не будет считаться нарушением и не повлечет за собой штраф. Об этом в среду, 19 апреля, заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Все желающие могут разместить на автомобилях портреты родственников – участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла», - отметила представитель ведомства.

Она добавила, что размещение фотографий на автомобилях не будет считаться нарушением, и, как следствие, не повлечет за собой привлечение к административной ответственности.

В то же время, по словам Волк, портреты не должны мешать обзору водителя машины. В связи с этим, в МВД посоветовали россиянам расположить фотографии на заднем или боковых задних пассажирских стеклах.

По словам официального представителя МВД, к акции могут присоединиться не только жители страны, но и организации, которые используют машины в своей профессиональной деятельности.

«Такой формат позволит не только напомнить о героизме советского народа, но и рассказать свою семейную историю. Помимо самого портрета допускается размещение фото орденов и медалей ветерана, а также истории его подвига, которую любой желающий прочитает на припаркованном автомобиле», - пояснила Волк.

Напомним, ранее стало известно о том, что традиционного шествия «Бессмертного полка» в 2023 году не будет. Однако, по словам организаторов акции, движение по увековечиванию памяти героев будет расширено. Планируется, что чествовать героев войны будут в каждом доме, а также в различных организациях и учреждениях.

Как ранее писал сайт KP.RU, в Кремле заявили, что альтернативные форматы акции будут востребованы среди россиян. Будет ли принимать участие в акции президент России Владимир Путин, пока неизвестно.