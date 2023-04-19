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НовостиПолитика19 апреля 2023 10:44

Песков: возможность отправки оружия Киеву станет продолжением недружественной линии Сеула

Он отметил, что как только Сеул начнет оказывать военную помощь украинской стороне, то окажется косвенно вовлеченным в конфликт
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Начало поставок оружия украинской стороне Южной Кореей станет продолжением недружественной линии Сеула. Об этом на встрече с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что как только Сеул начнет оказывать военную помощь Киеву, он окажется косвенно вовлеченным в конфликт.

«Начало поставок вооружений Киеву Южной Кореей будет косвенно означать определенную стадию вовлеченности в конфликт», - отметил Песков.

Сайт KP.RU писал о том, что президент Южной Кореи Юн Сок Ёль высказался о военной помощи Украине. Он впервые допустил возможность оказания военной помощи Киеву,

На его заявление уже отреагировал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он заявил о том, что Москва может поставлять новейшее российское вооружение Пхеньяну.