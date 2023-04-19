Глава Еврокомиссии пообещала 100 млн евро странам ЕС за продолжение импорта зерна из Украины Фото: REUTERS

Глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен пообещала фермерам восточных стран Европейского союза, в том числе Венгрии и Польши, программу помощи в размере 100 млн евро за отмену запрета на импорт зерна из Украины, а также призвала их соблюдать европейское единство в вопросах торговли. Об этом сказано в распространенном в среду, 19 апреля, заявлении Еврокомиссии.

«В первую очередь в рамках поддержки фермеров, мы уже направили пакет поддержки наиболее пострадавшим фермерам в 56,3 млн евро и мы сейчас готовим новый пакет поддержки в 100 евро млн», - сказано в сообщении, где отмечается, что глава Еврокомиссии направила ответ странам Европейского союза на письмо об импорте украинских аграрных продуктов.

Фон дер Ляйен также отметила, что рамках принципа единого рынка и единого таможенного пространства Европейского союза нужен общий подход «в действиях стран сообщества».

Напомним, в минувшую пятницу, 17 апреля, Польша и Венгрия приостановили импорт зерна, а также других отдельных продуктов из Украины, а позже соответствующие решение приняла Словакия. Это произошло из-за протеста местных фермеров, которые несли убытки, поскольку дешевое украинское зерно, оставалось в Европе, а не шло в страны Африки.