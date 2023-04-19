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НовостиВ мире19 апреля 2023 11:13

Глава Еврокомиссии пообещала 100 млн евро странам ЕС за продолжение импорта зерна из Украины

Урсула Фон дер Ляйен призвала фермеров Евросоюза соблюдать единство в вопросах торговли
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Глава Еврокомиссии пообещала 100 млн евро странам ЕС за продолжение импорта зерна из Украины

Глава Еврокомиссии пообещала 100 млн евро странам ЕС за продолжение импорта зерна из Украины

Фото: REUTERS

Глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен пообещала фермерам восточных стран Европейского союза, в том числе Венгрии и Польши, программу помощи в размере 100 млн евро за отмену запрета на импорт зерна из Украины, а также призвала их соблюдать европейское единство в вопросах торговли. Об этом сказано в распространенном в среду, 19 апреля, заявлении Еврокомиссии.

«В первую очередь в рамках поддержки фермеров, мы уже направили пакет поддержки наиболее пострадавшим фермерам в 56,3 млн евро и мы сейчас готовим новый пакет поддержки в 100 евро млн», - сказано в сообщении, где отмечается, что глава Еврокомиссии направила ответ странам Европейского союза на письмо об импорте украинских аграрных продуктов.

Фон дер Ляйен также отметила, что рамках принципа единого рынка и единого таможенного пространства Европейского союза нужен общий подход «в действиях стран сообщества».

Напомним, в минувшую пятницу, 17 апреля, Польша и Венгрия приостановили импорт зерна, а также других отдельных продуктов из Украины, а позже соответствующие решение приняла Словакия. Это произошло из-за протеста местных фермеров, которые несли убытки, поскольку дешевое украинское зерно, оставалось в Европе, а не шло в страны Африки.